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6 نصائح للعناية بالقدمين والوصول للإحساس بالراحة الجسمانية

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6 نصائح للعناية بالقدمين والوصول للإحساس بالراحة الجسمانية 6 نصائح للعناية بالقدمين والوصول للإحساس بالراحة الجسمانية

راحة الجسم تبدأ من القدم لذلك توصلت دراسة حديثة إلى عدد من النصائح المهمة للعناية بالقدمين ذكرهم موقع "Deutsche Welle" فى كالتالى:

أولا: يجب تقليم الأظافر فى اتجاه مستقيم دائماً وليس كما يفعل البعض فى شكل مستدير، ويجب عدم المبالغة فى قص الأظافر لاسيما من الجانبين حتى لا تصبح الأظافر تحت حافة اللحم المحيط بها عندما تعاود النمو.

ثانيا: إزالة قرنية الجلد يجب تركها للمتخصصين، أما فى البيت فيمكن استعمال حجر الخفاف أو الكريمات التى تقلل سمك قرنية الجلد، وينصح باستعمال حجر الخفاف أو كريمات لتقليل سمك قرنية الجلد لفترة قصيرة، وبعدها يجب الرجوع إلى كريمات العناية العادية، ويجب ألا تزيد فترة استعمال كريمات قرنية الجلد عن أربعة أسابيع لأنها تحتوى على حمض الساليسليك الذى يقشر الطبقة العليا للبشرة.

ثالثا: تدليك القدمين حيث ينشط بالتأكيد الدورة الدموية ويُشعر المرء بالراحة ويساعد على الاسترخاء.

رابعا: تمارين القدمين أثناء العمل، فى المكتب مثلاً، تساعد على استرخاء القدمين. انزع الحذاء من حين لآخر وحرك قدميك فهذا ينشط الدورة الدموية.

خامسا: من حين لآخر يجب تبديل الأحذية، فالأحذية الضيقة والأحذية ذات الكعوب المرتفعة يمكن أن تعرقل الدورة الدموية، لهذا يجب التبديل بين الأحذية الضيقة والواسعة والعكس.

سادسا: حبات الرمال الناعمة تساعد على إزالة قشور الجلد وصقله وتذكر المرء بأجواء العطلة.

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مصر 365