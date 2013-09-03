مسؤولون في الكونجرس يعلنون دعمهم لأوباما في الملف السوري

كتب : ا ف ب منذ 50 دقيقة

أعلن مسؤولون جمهوريون كبار في الكونجرس، اليوم، دعمهم السياسي الحاسم للرئيس باراك أوباما عبر تأييدهم توجيه ضربة عسكرية إلى سوريا، ما يسهل أمام الرئيس الحصول على ضوء أخضر برلماني في هذا الصدد.

وخلال اجتماعه في البيت الأبيض مع كبار المسؤولين البرلمانيين الأمريكيين، وبينهم خصومه الجمهوريون الذين يهيمنون على مجلس النواب، أعرب أوباما عن ثقته بفرص إمرار قراره باللجوء إلى القوة العسكرية في سوريا ردا على استخدام سلاح كيميائي.

وقال أوباما "أرحب بأن يكون الجميع هنا قد بدأوا تحديد جلسات استماع وينوون التصويت ما أن يعود الكونجرس في مستهل الأسبوع المقبل".

وأضاف أن استخدام السلاح الكيميائي في سوريا "يمثل خطرا جديا على الأمن القومي للولايات المتحدة ولبلدان أخرى في المنطقة، وبناء عليه، ينبغي محاسبة الأسد".

لكنه كرر أن أي عملية ستكون "محدودة" و"متناسبة" من دون نشر قوات على الأرض.

وإثر الاجتماع، أعلن رئيس مجلس النواب الأمريكي الجمهوري جون بونر دعمه لقرار أوباما، ومثله نائبه أريك كانتور.

وقال بونر، الخصم السياسي الكبير للرئيس، "سأدعم نداء الرئيس لصالح القيام بتحرك" ردا على استخدام السلاح الكيميائي في ريف دمشق.

وأضاف "على خصومنا في العالم أن يفهموا أننا لن نقبل بمثل هذا السلوك، لدينا أيضا حلفاء في العالم والمنطقة هم بحاجة لأن يعلموا بأن أمريكا حاضرة عندما يستلزم الأمر".

بدورها، أيدت زعيمة الأقلية الديموقراطية في مجلس النواب نانسي بيلوسي توجيه ضربة عسكرية.

ومن شأن تاييد بونر أن يزيد الدينامية الداعمة لضربة عسكرية، رغم أن المحك يكمن في قدرته على إقناع كتلة النواب القريبة من "حزب الشاي" (تي بارتي).

ويستأنف مجلس النواب حيث الغالبية الجمهورية ومجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديموقراطيون، العمل الاثنين المقبل على ان يتم التصويت في كلا المجلسين بعدها بايام.