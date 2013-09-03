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أيمن أبو حديد في "توشكى": ندرس زراعة 5 آلاف فدان بطريق أبو سمبل

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أيمن أبو حديد في "توشكى": ندرس زراعة 5 آلاف فدان بطريق أبو سمبل أيمن أبو حديد في "توشكى": ندرس زراعة 5 آلاف فدان بطريق أبو سمبل

كتب : عبدالله مشالي منذ 42 دقيقة

أكد الدكتور أيمن أبو حديد، وزير الزراعة، أن الوزارة تسعى إلى تشجيع الاستثمار الزراعي، كما أنها تدرس زراعة 5 آلاف فدان على طريق "أسوان - أبو سمبل" السياحي، وتوصيل المياه لها من فرع 1 بمشروع توشكى.

جاء ذلك أثناء زيارة الوزير إلى مشروع توشكى، يرافقه محمد بن نخيرة الظاهري سفير دولة الإمارات العربية المتحدة، ولفيف من القيادات بوزارة الزراعة، لتفقد الأعمال بشركة الظاهرة الإماراتية للاستثمار الزراعي، والمخصص لها 100 ألف فدان على فرع 3 بمشروع توشكى.

وقال وزير الزراعة إن الوزارة تهدف إلى زيادة الرقعة الزراعية بمصر وتقديم تسهيلات لجميع المستثمرين خاصة العرب، لأن هناك مصلحة مشتركة بين الطرفين لأن الاستثمار لا يتعارض مع توفير أراضي زراعية لمحدودي الدخل من الفلاحين والشباب مع توفير فرص للعمل بالشركات.

وأضاف المهندس أنور خفاجي، مدير مشروع شركة الظاهرة الإماراتية بمشروع توشكى، "أن الشركة بدأت في تنفيذ أعمال البنية الأساسية بالمرحلة الأولى، والتي يبلغ مساحتها 30 ألف فدان"، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى سيتم الانتهاء من أعمال الاستصلاح والبدء في عملية الاستزراع خلال ثلاث سنوات طبقًا للخطة الموضوعة، بمعدل 10 آلاف فدان في السنة.

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