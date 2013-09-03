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أماني الوشاحي: لجنة الخمسين تجاهلت الأقليات و الهلباوي ضد التعددية

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أماني الوشاحي: لجنة الخمسين تجاهلت الأقليات و الهلباوي ضد التعددية أماني الوشاحي: لجنة الخمسين تجاهلت الأقليات و الهلباوي ضد التعددية

قالت أماني الوشاحي، مستشارة رئيس منظمة الكونجرس العالمي الأمازيغي لملف أمازيغ ،  إن تشكيل أعضاء لجنة الخمسين المكلفة بإعداد الدستور الجديد، تجاهل وجود تمثيل للأقليات في مصر ، مؤكده ان رسميا الاقليات غير ممثلين نهائيا فى لجنة تعديل الدستور.
> وأشارت الوشاحي في تصريح خاص ل ONA إلى أن اختيار الأديب النوبي حجاج أدول، والناشط السيناوي مسعد أبو الفجر، لم يأتى ضمن تمثيل للأقليات بل جاء في إطار تمثيل الشخصيات العامة ، مضيفة  أن تمثيل الكنائس المصرية بثلاث مقاعد داخل اللجنة، لا يعد تمثيل للأقباط في مصر، معتبرة أن الكنائس الثلاث تمثل نفسها ولا تمثل المجتمع القبطي المصري، حسب اعتقادها.
> و شددت الوشاحي علي أن ثورة30 يونيو كانت لاسقاط تيار الاسلام السياسى فكيف يتم تمثيلهم في لجنة تعديل الدستور ، و انتقدت اختيار كمال الهلباوي،  داخل لجنة الخميسين، مؤكده انه شخصية ضد التعددية و أحادي الفكر .

 

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أونا

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