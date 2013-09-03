محافظ الغربية يستبعد مدير مركز شباب قطور

الغربية - محمد ناصف الثلاثاء , 03 سيبتمبر 2013 19:39

قرر اللواء دكتور محمد نعيم محافظ الغربية استبعاد مدير إدارة الشباب ومدير مركز شباب قطور من عملهما وتكليف وكيل وزارة الشباب بتعين بديل لهما

لتقصيرهما فى عملهما والإهمال الشديد الذى لاحظه المحافظ أثناء تفقده لمركز الشباب وعدم وجود أنشطة رياضية بالمركز وإغلاق الصالة المخصصة لذلك وتخصيص الغرف لتشوينات أثاث متهالك بدلا من استغلالها فى الأغراض المخصصة لها ..كما قرر المحافظ فسخ التعاقد لصالة الأفراح الملحقة بالمركز, والذى تم تأجيرها منذ 10 سنوات, وإعادة استغلالها فى الأنشطة الرياضية.