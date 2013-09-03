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هاني فوزي يضع اللمسات الأخيرة على "أسرار عائلية"

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هاني فوزي يضع اللمسات الأخيرة على "أسرار عائلية" هاني فوزي يضع اللمسات الأخيرة على "أسرار عائلية"

كتب : نورهان طلعت منذ 1 دقيقة

يضع حاليا المؤلف والمخرج هاني فوزي اللمسات النهائية على فيلمه القادم "أسرار عائلية"، الذي يرصد رحلة شاب يبلغ من العمر 17 عاما يعانى من الشذوذ، ويناقش أسباب ذلك ورحلة علاجه.

وقال فوزي، فى تصريح خاص لـ"الوطن" إنه يتبقى له عمليات تصحيح الألوان للفيلم وبعض الأعمال البسيطة لينتهى منه تماماً ويكون جاهزاً للعرض على الرقابة، أما عن موعد عرضه فأكد أنه من المفترض أن يعرض فى إجازة منتصف العام.

والفيلم من بطولة محمد مهران وسلوى محمد على وطارق سليمان وبسنت شوقى ومن تأليف محمد عبدالقادر .

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