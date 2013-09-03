Hunnam و Johnson ينضمان الى Fifty Shades of Grey

أعلنت شركة Universal Pictures عن إنضمام الممثلين Charlie Hunnam و Dakota Johnson الى فيلم Fifty Shades of Grey حيث سيؤدي الممثل دور Christian Grey وستؤدي الممثلة دور Anastasia Steele. الفيلم سيتولّى إخراجه Sam Taylor-Johnson ومقتبس عن رواية للكاتب E L James، ومن المتوقّع إطلاقه في الصالات العالمية في الأول من أغسطس عام 2014.
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