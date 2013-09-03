إشاعات حول عنوان الجزء الرابع من Transformers

ذكرت بعض الإشاعات ثلاثة عناوين إفتراضية للجزء الرابع من فيلم Transformers وهي: Transformers: Last Stand و Transformers: Apocalypse و Transformers: Future Cast. في المقابل ذكر موقع TFW2005 أن الشركة التي تملك حقوق فيلم Transformers قامت بتسجيل "ماركة مسجّلة" تحت عنوان Transformers: Age of Extinction وحجز موقع TransformersAgeofExtinction.com على شبكة الإنترنيت. يذكر أن الجزء الرابع يشارك في بطولته Mark Wahlberg و Jack Reynor و Nicola Peltz و Stanley Tucci وغيرهم من الممثلين وهو من إخراج Michael Bay ومنتظر في الصالات العالمية في 27 يونيو المقبل.