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إشاعات حول عنوان الجزء الرابع من Transformers

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إشاعات حول عنوان الجزء الرابع من Transformers إشاعات حول عنوان الجزء الرابع من Transformers

ذكرت بعض الإشاعات ثلاثة عناوين إفتراضية للجزء الرابع من فيلم Transformers وهي: Transformers: Last Stand و Transformers: Apocalypse و Transformers: Future Cast. في المقابل ذكر موقع TFW2005 أن الشركة التي تملك حقوق فيلم Transformers قامت بتسجيل "ماركة مسجّلة" تحت عنوان Transformers: Age of Extinction وحجز موقع TransformersAgeofExtinction.com على الإنترنيت. يذكر أن الجزء الرابع يشارك في بطولته Mark Wahlberg و Jack Reynor و Nicola Peltz و Stanley Tucci وغيرهم من الممثلين وهو من إخراج Michael Bay ومنتظر في الصالات العالمية في 27 يونيو المقبل.

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