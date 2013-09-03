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تيار الاستقلال يرفض تشكيل لجنة تعديل الدستور ويطالب بتمثيل الهيئات القضائية

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تيار الاستقلال يرفض تشكيل لجنة تعديل الدستور ويطالب بتمثيل الهيئات القضائية تيار الاستقلال يرفض تشكيل لجنة تعديل الدستور ويطالب بتمثيل الهيئات القضائية
التيار طالب بضمان مدنية الدولة وحظر الأحزاب الدينية في الدستور

كتب : كريم الكيلاني منذ 60 دقيقة

عقد تيار الاستقلال وعدد من القوى الثورية مؤتمرا صحفيا بمقر جمعية الشبان المسلمين بوسط القاهرة، وأعلنت قيادات الاستقلال عن موقفهم بشأن لجنة الخمسين لتعديل الدستور، وعرض رؤية التيار حول القضية السورية.

وأدان أحمد الفضالي، منسق تيار الاستقلال، تشكيل لجنة الدستور، مطالبا رئاسة الجمهورية بتمثيل كافة الهيئات القضائية وفقهاء الدستور الذين تم تجاهلهم ومراعاة نسبة العمال والفلاحين باللجنة، وأكد أن الاستقلال سيبقى في حالة انعقاد دائم بمقر جمعية الشبان المسلمين لمتابعة أعمال لجنة الخمسين ورفع الطلبات الشعبية إليها لكي يتم الوصول إلى صيغة توافقية تجمع كافة الأراء والتوجهات معربا عن تمسكة بالنظام الفردي في الانتخابات المقبلة.

وحدد نبيل ذكي المتحدث باسم تيار الاستقلال، المطالب المرجوة من الدستور، وتتمثل في ضمان مدنية الدولة وتداول السلطة وتعددية حزبية وحظر الأحزاب الدينية وتحقيق المساواة بين فئات الشعب والحريات الدينية، وفيما يخص الأزمة السورية قال ذكي إن الجامعة العربية ساهمت في تقديم العدوان الأمريكي على سوريا، مؤكدا أن الثورة في سوريا تم استغلالها من قبل القوى الاستعمارية وتحويلها إلى هجمة لإسقاط الدولة السورية.

وأدان ذكي موقف نبيل العربي أمين عام جامعة الدول العربية المناهض للنظام السوري، مؤكد أن الشعب المصري بكل أطيافة يعارض العدوان على سوريا وعلى جيشها العربي، وطالب الفخراني بإعدام كل من يحاول الانضمام إلى الجيش الحر من المصريين.

وقال حمدي الفخراني القيادي بحزب الجبهة الديمقراطية، إن لجنة الدستور غير متوازنة وضمت شخصيات ساندت نظام الإخوان، وطالب الفخراني من لجنة الدستور العمل على تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية ووضع حد أدني وأقضى للأجور بما لا يقل عن 1500 جنيه ولا يزيد عن 25000 جنيه.

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