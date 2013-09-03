المتحدث العسكري: مصرع وإصابة 23 خلال حملة تطهير لبؤر الإرهاب بالشيخ زويد

كتب : محمد مقلد منذ 12 دقيقة

أعلن المتحدث العسكري، أن القوات المسلحه نفذت في ساعة مبكرة من صباح اليوم، عدة ضربات أمنية، استهدفت الأوكار والبؤر الإرهابية بقريتي التومة والمقاطعة بشمال سيناء، وأسفرت عن مقتل وإصابة 23 من العناصر الإرهابية المسلحة، المتورطة في استهداف عناصر التأمين التابعة للقوات المسلحة والشرطة المدنية بشمال سيناء، كما تم تدمير عدد من المباني التى تحتمي بها العناصر التكفيرية، ومخزن للأسلحة والمواد المتفجرة.

وأكد المتحدث العسكري، عبر بيان على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وتم رصد وتدمير سيارة ضمت 3 أفراد مسلحين، أثناء هروبها من قوات التأمين، بأحد المناطق الصحراوية.

وأضاف أنه يجري حالياً تمشيط المناطق الجبلية في شمال سيناء، لملاحقة العناصر الإرهابية المسلحة.