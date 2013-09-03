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المنصور: تعاونية مشرف تطلق مهرجان القرطاسية والعودة إلى المدارس بأسعار مميزة وخصومات حقيقية

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المنصور: تعاونية مشرف تطلق مهرجان القرطاسية والعودة إلى المدارس بأسعار مميزة وخصومات حقيقية المنصور: تعاونية مشرف تطلق مهرجان القرطاسية والعودة إلى المدارس بأسعار مميزة وخصومات حقيقية
 
م. حمد المنصور وعلي الفهد والمدير العام والمدير المالي يفتتحون مهرجان القرطاسية (انور الكندري)
مهرجان العودة إلى المدارس في تعاونية مشرف
جانب من المهرجان
محمد راتب

افتتح نائب رئيس مجلس الادارة ورئيس لجنة المشتريات في جمعية مشرف التعاونية م.حمد المنصور مهرجان القرطاسية والعودة الى المدارس في مبنى مركز ضاحية مبارك العبد الله الجديد بحضور العضو علي الفهد والمدير العام والمدير المالي ورؤساء الأقسام في الادارة، مؤكدا أن المهرجان هو الأكبر على مستوى الجمعيات التعاونية.

وبين أنه تم توفير تشكيلة متنوعة من أحدث الماركات واللوازم المدرسية من قرطاسية وشنط وملابس مدرسية وأحذية وكل ما يحتاج اليه الطالب باسعار مناسبة وخصومات كبرى وعروض مميزة، اضافة الى بيع الكثير من المستلزمات الدراسية كالشنط المدرسية بأسعار التكلفة.

وأشار الى أن المهرجان تم اطلاقه بمشاركة كبرى الشركات الرائدة في القرطاسية والذي من المقرر أن يستمر حتى 20 أكتوبر المقبل، لخدمة المستهلكين وتقديم باقة حصرية من المنتجات التي تجمع بين الجودة والسعر وتناسب جميع الاعمار تحت سقف واحد، اضافة الى المكتبة الموجودة بجانب السوق المركزي الرئيسي في منطقة مشرف.

وأكد المنصور حرص مجلس الادارة على التميز دائما في خدمة المساهمين وابناء المنطقة ومرتادي الجمعية، مشيرا الى ان المهرجانات التسويقية التي تتميز بها جمعية مشرف حققت نجاحا كبيرا واقبالا من جميع المناطق، ما يدفعنا الى الاستمرار في تقديم الافضل على مستوى الجمعيات التعاونية واضعين نصب أعيننا رؤية مستقبلية نسعى لتحقيقها بكل نجاح.

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