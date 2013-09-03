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«التربية»: الحجرف يرغب في إلغاء قرارات الندب للمديرين ممن تجاوزوا 30 عاماً في الخدمة

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«التربية»: الحجرف يرغب في إلغاء قرارات الندب للمديرين ممن تجاوزوا 30 عاماً في الخدمة «التربية»: الحجرف يرغب في إلغاء قرارات الندب للمديرين ممن تجاوزوا 30 عاماً في الخدمة
عادل الشنان

علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة ان هناك رغبة لدى وزير التربية ووزير التعليم العالي د.نايف الحجرف في إلغاء قرارات الندب لمديري الإدارات المنتدبين ممن أتموا 30 عاما في الخدمة، وذلك انسجاما مع التوجه الحكومي، وامتثالا لرغبة القيادة السياسية.

وكشفت المصادر ان من ابرز المشمولين بقرارات إلغاء الندب: مدير إدارة التنسيق في قطاع التعليم العام، ومدير إدارة البحوث التربوية في قطاع المناهج، ومدير الشؤون التعليمية في منطقة الفروانية التعليمية، مبينة ان عددا كبيرا من هؤلاء المديرين تجاوزت خدمتهم 30 سنة.

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