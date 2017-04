إجازتك في روما على طريقة إليسا

اختارت النجمة اللبنانية "إليسا" العاصمة الإيطاليّة "روما" لتقضي عطلة استجمام برفقة صديقتها، وذلك في قلب المدينة التي تنبض بالمعالم الأثريّة العريقة.

موقع "سيدتي نت" يُرافقك في جولة على أهمّ الأماكن السياحيّة في "روما":

تعتبر روما عاصمة السياحة العالميّة، وتستقطب في كلّ سنة عدداً هامّاً من السيّاح من مختلف الجنسيات. وتقع هذه المدينة على ضاف نهر "التيفيرا"، في الوقت الذي تعدّ فيه أكبر مدن إيطاليا ومركزاً لأهمّ الحضارات في العالم، لغناها خصوصاً بالمعالم والآثار الرومانيّة.

وتبدو كلّ زاوية من زواياها كأنّها متحف صغير.

هذه لائحة بعناوين "روما":

_ يعتبر مدرج ومسرح "الكوليزيه" Colosseum من أهم المزارات التاريخيّة في روما، فهو أكبر مدرج في العالم، وينقسم إلى 4 طبقات، ويتّسع لحوالى 50000 شخص، ويغطّي مساحة بيضويّة، تصل إلى حوالى 19000 متر مربّع.ويستقبل الزائرين من الثامنة ونصف صباحاً حتّى غروب الشّمس.

_ تعدّ "نافورة تريفي" Fontana di Trevi من أشهر الأماكن السياحيّة فيها، فهي عدا عن كونها أكبر نافورة في "روما"، تمّ بناؤها من قبل المعماريّ نيكولا سالفي وتمّمها بياترو براشي.ويبرز في وسطها تمثال "نيبتون" الذي يقف على عربة يجرّها حصانان، ثمة اعتقاد شائع بأنها مكان للأمنيات، ويقصدها السائحون، فيقومون برمي قطعة من النقود المعدنيّة قبل التمني.ويتمّ جمع هذه النقود أسبوعيّاً، لتذهب إلى صندوق خاصّ بالصليب الأحمر الدوليّ.

وإذا كنت من محبّي التسوّق، فلا بدّ لك من أن تقصدي أشهر مراكز التسوّق في روما، منها:

ـ شارع فيا كوندوتي Via Condotti الذي يضمّ أشهر المحلات ودور الأزياء العالميّة.

ـ شارع فيا مارجوتا Via Margutta الذي يمتاز بضيق مساحته، ويضمّ العديد من التحف الفنية القديمة التي ترمز إلى حضارة البلاد.

ـ شارع فيا بوكا دي ليون Via Bocca Di Leone الذي ينفرد بمحلات المجوهرات الأنيقة التي تبيع تصاميم لا تجدينها إلا هناك.

ولا يُمكنك زيارة روما من دون تذوّق أشهر الأطباق الإيطاليّة، مثل المقبلات التي يطلق عليها اسم "انتي باستي"، بالإضافة إلى الباستا والبيتزا ذات النكهات المختلفة. ويعتبر "ديتي رامبو" الذي يتوسّط المدينة من أشهر مطاعم روما، حيث يُقدّم ألذّ الأطباق، وبأسعار معقولة، فلا يتجاوز سعر الوجبة 40 يورو.

ومن أشهر فنادق روما:

ـ فندق Bernini Bristol الذي يقع في ميدان "باربيريني"، ويضمّ 127 غرفة مصمّمة وفقاً للطراز الكلاسيكي، بالإضافة إلى مركز للّياقة البدنيّة و"سبا" صحّيّ ومراكز للتدليك.

- فندق Savoy وهو مصنّف 4 نجوم، وتحتوي كلّ غرفة فيه على حمّام داخليّ وشاشة تلفزيون، ويُمكن للنزلاء أن يجتمعوا في بهوه الفخم.

