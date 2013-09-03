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عمرو ياسين: سافرت إلى أمستردام للاسترخاء.. وانتظر "زجزاج" في "الأضحى"

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عمرو ياسين: سافرت إلى أمستردام للاسترخاء.. وانتظر "زجزاج" في "الأضحى" عمرو ياسين: سافرت إلى أمستردام للاسترخاء.. وانتظر "زجزاج" في "الأضحى"

كتب : شيماء الحويتى منذ 33 دقيقة

سافر عمرو محمود ياسين إلى امستردام فى رحلة استرخاء، بعد انتهائه من تصوير مسلسل "ربيع الغضب"، والذي تم عرضه فى رمضان الماضى، وأكد عمرو أنه دائما يحب أن يذهب إلى أمستردام من فترة لأخرى.

وينتظر عمرو محمود ياسين الفترة المقبلة نزول فيلمه الجديد، الذى يعد أول بطولة سينمائية له، وهو فيلم "زجزاج "، فى عيد الأضحى المبارك، وأكد فى تصريحه لـ "الوطن" أن عملية تخطيط التوزيع تتم فى الفترة الحالية ليكون جاهزا للعرض، وأضاف "كان من المفترض عرض الفيلم عيد الفطر لكنه تم تأجيله إلى عيد الأضحى" وهو يرى أن هذا التأجيل جاء فى مصلحة الفيلم.

"زجزاج" فيلم اجتماعى يقوم ببطولته مجموعة من الشباب ويلقى الضوء على قضايا الشباب فى الفترة الحالية، ويقوم ياسين فى الفيلم بدور شاب متوسط الحال، لكنه يتوجه إلى نظرية الربح السريع ويبدأ فى عمليات النصب على الناس للحصول على مكاسب مادية سريعة وسهلة.

"زجزاج" بطولة محمد نجاتى، وريم البارودى، وميرنا المهندس، وعايدة رياض، وسعيد طرابيك، وصبري عبدالمنعم، وناهد ماهر، وتأليف أمانى البحطيطى، وإخراج أسامة عمر في أولى تجاربه الإخراجية.

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