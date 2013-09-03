Selena Gomez هذا الشهر في دبي

في السابع والعشرين من شهر أيلول ستكون المغنية Selena Gomez نجمة حفل أسبوع دبي الموسيقي، والذي ينطلق في 24 الجاري، بمشاركة نجوم الموسيقى العالمية.

وتأتي زيارة Selena Gomez الى دبي، والتي يزورها الممثل John Travolta الاسبوع المقبل، كجزء من جولتها العالمية للعام الجاري،حيث تقيم Gomez حفلتها في السابع والعشرين من الجاري، للترويج لألبومها المنتظر لموسم الصيف "رقصة النجوم".

وجاء إعلان اسم Selena Gomez، بعد إعلان مشاركة مغني الهيب هوب will.i.am ومغني الراب Timbaland في السادس والعشرين من أيلول.

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