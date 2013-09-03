شابة تنفق آلاف الدولارت لتتشبّه بـLady Gaga

لندن- سيدتي نت

من الأحذية التي تصل إلى أكثر من 10 إنشات، إلى الأزياء الغريبة، خصوصاً تلك المصنوعة من اللحم، يتأكّد للجميع أنّ أسلوب المغنية Lady Gaga، التي قلبت المقاييس في عالم الغناء من حيث الفنّ والشكل، ليس لصاحبات القلوب الضعيفة.

لكنّ المعجبة التي تحمل الرقم واحد بـLady Gaga، وهي ممثلة شابة ، قامت بإنفاق أكثر من تسعة وسبعين ألف دولار أمريكيّ لإعادة تصميم أزياء مغنّيتها المفضّلة.

Donna Marie Trego التي تبلغ من العمر سبعة وثلاثين عاماً، بدأت تقليد المغنية Gaga في عام 2010، حين بدأت تنفق أموالها على الشعر المستعار والأزياء والراقصين.

ومال Trego لم يذهب هدراً، لأنّها أصبحت هي نفسها تقوم بحفلات حول العالم، والمعجبون يعتقدون أنّها Gaga نفسها.