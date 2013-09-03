احذر من تخفيضات الأطعمة المعلبة وانتهاء تاريخ الصلاحية

قال الدكتور محمد عرفة أستاذ الميكروبيولجى، ورئيس معهد علوم الحياة فرع شمال أفريقيا، إن هناك العديد من العادات الخاطئة التى نتبعها عند طهى الطعام وتنظيف اللحوم، منها غسيل الدجاج ينصح بغسله جيدا بمياه جارية مستمرة ونقعه فى الخل للقضاء على البكتيريا المتواجدة فى الدجاج، لافتا إلى أن غسيله لا يقضى نهائيا على البكتيريا لذلك يفضل عند الطهى سلقها حتى يتم قتل البكتيريا نهائيا لأن الغليان يقضى على 99% من البكتيريا الموجودة، مشيرا إلى أن الدجاج المشوى لا يؤدى إلى قتل البكتيريا لأنها تظل فى الأنسجة الداخلية.

> وأوضح فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن من الأخطاء التى نتبعها فى تناول الطعام هو ترك الأكل أى كان نوعه أكثر من ساعتين خارج الثلاجة، وذلك يؤدى إلى انتشار الميكروبات، موضحا أن من يأخذون السندوتشات معهم العمل والمدرسة يجب أن يأكلوها قبل ساعتين من الوقت، أو وضعها فى حافظة تبريد للطعام لأنه يحفظ الطعام من نمو الميكروبات التى تؤدى إلى حدوث التسمم الغذائى.

> وأوصى أستاذ الميكروبيولجى من التأكد من تاريخ الصلاحية الموجود على الأغذية المعلبة، وخاصة الأغذية التى يوجد عليها تخفيضات لأنها تاريخ صلاحيتها يكون متبقى عليه أيام قليلة للانتهاء، موضحا أنه يجب التأكد من الأغذية أن تكون العلبة غير منفوخة أو مفتوحة من مكان ما، لأن ذلك دليل على أن الأكل المتواجد ملوث ببكتريا أنتجت غازات.

لذلك ينصح عند شراء المأكولات المعلبة يجب التأكد من رائحة الأكل، وإذا وجد طعم لاذع يجب أن يتم إلقائه بالقمامة حتى إذا لم تنتهى الصلاحية، لأنه يكون قد فسد نتيجة للتهوية فى العلبة، وينصح أيضا بطهى الطعام جيدا وألا يتم أكله نصف سوا.

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