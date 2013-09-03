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دراسة تثير تساؤلات حول دواء قلب جديد

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دراسة تثير تساؤلات حول دواء قلب جديد دراسة تثير تساؤلات حول دواء قلب جديد

كتب : رويترز الثلاثاء 03-09-2013 11:17

كشفت دراسة إكلينيكية محدودة قدمت إلى مؤتمر الجمعية الأوروبية لأمراض القلب الذي عقد في أمستردام أن التجربة الواقعية، تشير إلى أن المرضى يتوقفون عادة عن استخدام عقار القلب الجديد (بريلينتا) الذي تنتجه شركة استرا زينيكا.

وتثير الدراسة، تساؤلات حول الدواء الذي تسعى الشركة المنتجة أن يحل محل أدوية قديمة ستفقد الحماية التي توفرها لها براءة الاختراع لكن شركة استرا زينيكا نفسها قللت من أهمية الدراسة.

وشملت الدراسة التي قدمت إلى المؤتمر 367 مريضًا، وأظهرت أن 14 في المائة من المرضى، توقفوا عن أخذ الدواء الذي يزيد من سيولة الدم قبل الموعد الذي قرره لهم الأطباء وتحولوا إلى أدوية أخرى وعادة ما يرجع ذلك إلى صعوبة في التنفس.

ويستخدم دواء بريلينتا لمنع تكرار الأزمات القلبية والجلطات الدماغية.

واستمرت الدراسة من ديسمبر عام 2011 حتى نفس الشهر من العام التالي، وقال الدكتور توماس برجميجر من مستشفى سان أنطونيو في هولندا وزملاؤه إن ترك الدواء بسبب صعوبة التنفس كان أكثر من المتوقع.

وقالت متحدثة باسم شركة استرا زينيكا إنه على الرغم من أن معدل الانقطاع عن الدواء كان أعلى من المعدل الذي رصدته الدراسة الأصلية التي حصلت الشركة بموجبها على براءة الاختراع وشملت 18 ألف مريض وحصل بموجبها دواء بريلينتا على الرخصة الا ان المعدل يماثل المعدل الذي سجل بالنسبة للدواء المنافس (بلافيكس) الذي تنتجه شركة سانوفي.

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