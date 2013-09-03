تراجع معدلات الدخل والبطالة أكبر مشكلات أبناء سوهاج

التقى اللواء محمود عتيق محافظ سوهاج اليوم بمكتبه عددا من المواطنين من ابناء المحافظة لبحث مشاكلهم وتحقيق مطالبهم كل على حده , حيث بحث سيادته عددا من المشكلات منها ما يتعلق بالبلطجة على المواطنين فى ظل هذه الظروف التى تمر بها البلاد .

وكذلك مشاكل متعلقة بالعملية التعليمية ومشكلات التعيين لبعض الافراد فى المدارس الحكومية , واصدر السيد المحافظ تعليماته لمديرية التربية والتعليم بمخاطبة المحافظة فى حالة توفر فرص للعمل بالمدارس حتى يتم الاعلان عنها .

وكان أكثر المشكلات شكاوي خاصة تمس المواطن السوهاجي وحياته المعيشية فالبعض اشتكي من قلة الدخل والحاجة إلي التوظيف وكذلك المعاقين ونسبة الـ 5% المحددة للتعيين .

وأكد السيد المحافظ علي حرصه الشديد للاستماع إلي مشاكل وشكاوي المواطنين وأهالي سوهاج بنفسه برغم إرتباطات العمل المستمره بالمحافظة وذلك لتحقيق أكبر قدر من الموضوعية والشفافية في التعامل مع الجماهير.