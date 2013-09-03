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تراجع معدلات الدخل والبطالة أكبر مشكلات أبناء سوهاج

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تراجع معدلات الدخل والبطالة أكبر مشكلات أبناء سوهاج تراجع معدلات الدخل والبطالة أكبر مشكلات أبناء سوهاج

اللقاء الجماهيري

التقى اللواء  محمود عتيق محافظ سوهاج اليوم بمكتبه عددا من المواطنين من ابناء المحافظة لبحث مشاكلهم وتحقيق مطالبهم كل على حده , حيث بحث سيادته عددا من المشكلات منها ما يتعلق بالبلطجة على المواطنين فى ظل هذه الظروف التى تمر بها البلاد .

وكذلك مشاكل متعلقة بالعملية التعليمية ومشكلات التعيين لبعض الافراد فى المدارس الحكومية , واصدر السيد المحافظ تعليماته لمديرية التربية والتعليم بمخاطبة المحافظة فى حالة توفر فرص للعمل بالمدارس حتى يتم الاعلان عنها .

وكان أكثر المشكلات شكاوي خاصة تمس المواطن السوهاجي وحياته المعيشية فالبعض اشتكي من قلة الدخل والحاجة إلي التوظيف وكذلك المعاقين ونسبة الـ 5% المحددة للتعيين .

وأكد السيد المحافظ علي حرصه الشديد للاستماع إلي مشاكل وشكاوي المواطنين وأهالي سوهاج بنفسه برغم إرتباطات العمل المستمره بالمحافظة وذلك لتحقيق أكبر قدر من الموضوعية والشفافية في التعامل مع الجماهير.

اللقاء الجماهيري 3

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