محافظ سوهاج يناقش مشكلات قطاع الصناعة بالمحافظة مع المستثمرين

عقد اللواء محمود عتيق محافظ سوهاج صباح اليوم مؤتمرا موسعا بمقر رئاسة المنطقة الصناعية الاستثمارية بحى الكوثر لمناقشة أهم المشكلات التى تواجه قطاع الصناعة بالمحافظة , وذلك بحضور علاء ياسين السكرتير العام و سهير أبوطالب وكيل وزارة الاسكان و محمود نافع رئيس مجلس ادارة شركة المياه والصرف الصحى , وممثلين عن البنوك والضرائب والكهرباء , وعدد من المستثمرين وأصحاب المصانع بالكوثر.

حيث استمع سيادته لبعض المشكلات من المستثمرين مثل مشكلة ندرة المياه بالمنطقة , حيث يوجد 3 محطات مياه مطروحة منذ 2007 م بالامر المباشر لأكاديمية البحث العلمى , وتوقف العمل بهم منذ عام 2008 م بسبب بعض المشاكل الفنية من الشركة المنفذة , وقد وعد سيادة المحافظ بالتنسيق مع شركة المياه وأكاديمية البحث العلمى لحل المشكلة .

وبالنسبة لمشكلة التسويق لبعض المنتجات بسبب عدم وجود الخبرات والكوادر التسويقية فقد اقترح البعض انشاء نقطة التجارة الدولية بالمنطقة الصناعية , ولكن يصعب توفير مكان مناسب , حيث أكد احد الاستشاريين المحليين المنوط لهم تنفيذ خطة وزارة التنمية المحلية بأن الوزارة على استعداد لانشاء هذه النقطة وتزويدها بالكوادر الفنية اللازمة لها .

وصرح محافظ الاقليم بأنه سوف يتم تدعيم عملية تسويق المنتجات من خلال البوابة الالكترونية للمحافظة , وتطرق أحد كبار المستثمرين لمشكلة عدم توافر سكن للعاملين بالمصانع مما يحمل المصنع تكاليف لنقل العاملين من المناطق النائية , وكذا هروب العمالة المدربة لهذا السبب , وقد رد سيادة المحافظ بأنه سوف يتم مخاطبة وزارة الاسكان لحل المشكلة .

وكممثلا عن مصنع الاكسجين والذى يعد المصنع الوحيد فى الصعيد والحاصل على اعلى شهادات الجودة والسلامة تحدث احمد عن مشكلة فى التعاقد مع مصر للبترول على السولار اللازم لعمل المصنع , حيث اكد سيادة المحافظ انه سيتم عمل الاتصالات اللازمة مع الشركة لحل المشكلة واجراء عملية التعاقد .

كما عرض بعد الحاضرين لمشكلة تعد من اهم المشاكل التى تواجه الاستثمار فى سوهاج ألا وهى مشكلة الضرائب العقارية على المنشات الصناعية , حيث ان مصانع الكوثر هى المصانع الوحيدة فى مصر التى يتم فرض الضرائب العقارية عليها .

عقب المؤتمر تفقد سيادة المحافظ عددا من المصانع بالمنطقة منها مصنع الاكسجين , ومصنع صناعة الكرتون والمنتجات الورقية , حيث أكد أنه سوف يسعى فى الفترة المقبلة لحل المشكلات البسيطة , وسيتم مخاطبة الوزارات المختصة بالمشكلات المعقدة الاخرى .