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طريقة جديدة لعلاج التهاب الجيوب الأنفية المزمن

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طريقة جديدة لعلاج التهاب الجيوب الأنفية المزمن طريقة جديدة لعلاج التهاب الجيوب الأنفية المزمن

سلط الدكتور أحمد سمير خير الله المدرس بقسم الميكروبيولوجيا والمناعة بكلية الصيدلة - جامعة بنى سويف الضوء على نتائج دراسة علمية حديثة، أجراها فريق من العلماء بجامعة نيوكاسل البريطانية، وكشفت عن أحدث العلاجات لالتهاب الجيوب الأنفية المزمن، وذلك باستخدام أحد الأنزيمات المستخرج من البكتيريا الموجودة فى الأعشاب والطحالب البحرية.

وأشار خير الله أن الإنزيم المستخرج من إحدى أنواع البكتيريا البحرية، واسمها Bacillus licheniformis، تمت تجربته فى صورة رذاذ أنفى ونتج عنه شعور عام بالارتياح وحدوث تحسن كبير فى الأعراض المرضية التى يعانى منها الأشخاص المصابين بالتهاب الجيوب الأنفية المزمن، الذين شملتهم الدراسة، وتشمل: انسداد الأنف، الإفرازات الأنفية، الاحتقان، الصداع المتكرر، فقدان حاسة الشم وآلام الوجه.

وأوضح خير الله أن البكتيريا التى تسبب التهابات مزمنة بالجيوب الأنفية عادة ما تكون محاطة بغشاء حيوى (biofilm) مخاطى، وهو ما يساعدها على الالتصاق بسطح الجيوب الأنفية ويزيد من مقاومتها للمضادات الحيوية، وبالتالى يجعل مهمة القضاء عليها فى الجيوب الأنفية عملية صعبة جداً، لافتاً أن الإنزيم الجديد المسمى "NucB"، يؤدى إلى تحلل الغشاء حيوى المحيط بالبكتيريا الموجودة فى الجيوب الأنفية، وهو ما يسهل القضاء عليها بشكل كبير.

جاءت هذه النتائج فى دراسة حديثة نشرت بدورية "PLOS ONE" فى وقت سابق من هذا العام.

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مصر 365