حملة "أنا صيدلى أنا فاهم شغلى": الماء ينظم درجة حرارة الجسم

يتكون ثلثى جسم الإنسان من الماء لذلك يحتاج الإنسان مع ارتفاع درجة حرارة الجو وفقدان الجسم إلى كثير من السوائل عن طريق العرق، أو التبول إلى الماء، لأنه من الأساسيات فى الحياة، ولكن ما فوائد شرب المياه بكثرة؟.

قال الدكتور أحمد الجويلى صيدلى، ومنسق حملة "أنا صيدلى أنا فاهم شغلى" إن شرب الماء النقى وحده يكون عامل هام جدا فى الوقاية والعلاج من أمراض كثيرة، فالماء يحافظ على سيولة الدم حيث يؤدى ارتفاع درجة الحرارة إلى زيادة لزوجة الدم مما يعوق نقل الهيمولوجين للدم، مشيرا إلى أن كثيرا ممن يفقدون الوعى يكون بسبب عدم تناول القدر الكافى من الماء يوميا.

وأوضح أن الماء يعمل على منح الجسم الرطوبة الكافية مما يجعل الجلد أكثر ليونة، ويحمى العين من الجفاف، كما أنه يجدد خلايا الجسم ويعمل على تنظيم درجة حرارة الجسم كما يقوم على زيادة التمثيل الغذائى بالجسم، مما يساعد على فقدان الوزن.

وأشار إلى أن تناول الماء قبل الطعام بنصف ساعة كفيل بتقليل الوزن، ناصحا بشرب من 2-3 ألتار من المياه يوميا- أى بما يعادل 7 أكواب من الماء يوميا- مع زيادة الكمية كلما تقدمنا بالعمر، مشيرا إلى أن كلما قلت المياه قلت كفاءة عمل الكبد أو الكلى، كما يجب تناول الماء بقدر كافٍ أثناء الحمل والرضاعة.

ونصح الجويلى بضرورة الحفاظ على شرب الماء قدر استطاعتك خلال اليوم، كما نصح بتناول العلاج سواء كان "أقراص أو كبسولات" بالماء فقط، وحذر من تناول اللبن أو البيبسى، لأنه يمكن أن يحدث تعارض بين تلك المشروبات والدواء.