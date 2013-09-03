"الكرش" خطير جداً على مرضى الأزمات القلبية ويعرضهم للوفاة

كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون فرنسيون عن معلومات خطيرة للغاية بشأن تراكم الدهون بشكل مبالغ فيه حول منطقة البطن وتكون "الكرش" ، وتأثير ذلك على صحة الإنسان.

وأشار الباحثون أن المرضى الناجين من الإصابة بالأزمات القلبية ويمتلكون بطناً كبيرة الحجم ويتكون لديهم ما يعرف بالكرش، يرتفع بشكل ملحوظ خطر وفاتهم مقارنة بأقرانهم الذين لا يمتلكون دهون فى تلك المنطقة من الجسم، وهو ما يهدد حياتهم ويعد أمراً خطيراً للغاية.

وأوصت الدراسة بخضوع الأشخاص الذين عانوا مسبقاً من أمراض القلب وأصيبوا بالأزمات القلبية لبضعة تعديلات على الحمية الغذائية الخاصة بهم وتغيير النمط الحياتى الخاص بهم، لافتة أن مجهودات الأطباء يجب أن تتركز على فقد هؤلاء الأشخاص للدهون المتراكمة حول البطن.

وكشفت النتائج أن المرضى الذين يعانون من السمنة المفرطة، ويزيد محيط الخصر عن 100 سم بالنسبة للسيدات و115 سم بالنسبة للرجال، يرتفع بشكل ملحوظ خطر وفاتهم على المدى البعيد وترتفع تلك الفرص بشكل أكبر إذا كانوا من المصابين مسبقاً بأمراض القلب.

وأذيعت هذه النتائج خلال المؤتمر العملى للجمعية الأوروبية لأمراض القلب، والذى عقد مؤخراً فى الأول من شهر سبتمبر الجارى.