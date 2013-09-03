رفع بورسعيد من خطة تخفيف أحمال الكهرباء

كتب : هبة صبيح الثلاثاء 03-09-2013 16:05

توصل اللواء سيد جاد الحق مدير أمن بورسعيد، مع المهندس محمد السيد رئيس مجلس إدارة شركة القناة لتوزيع الكهرباء بالإسماعيلية، إلى قرار برفع بورسعيد من خطة تخفيف الأحمال الكهربائية. بدأ من اليوم وخلال الفترة القادمة إلا في حالات الضرورة القصوى وذلك لضمان تأمين المواطنين والحد من الجريمة، حيث يستغل الخارجون عن القانون انقطاع التيار الكهربائي في تنفيذ جرائمهم مثل مع حدث من إصابة أربع مجندين أثناء تأمينهم لكنيسة "أبو سيفين" بحي الزهور، بطلق ناري من قبل مجهولين استغلوا انقطاع الكهرباء أول أمس.

كان مدير الأمن، عقد اجتماعات مؤخرا والعقيد حسام بدرة رئيس قسم شرطة الكهرباء ببورسعيد مع المختصين ومسؤولي شركة توزيع الكهرباء؛ لمحاولة تخفيض ساعات انقطاع التيار الكهربائي عن محافظة بورسعيد، وأكد على حرصه على توفير سبل الأمان لمواطني بورسعيد.