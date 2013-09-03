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القوات المسلحة: دمرنا سيارة ضمت 3 مسلحين أثناء هروبها من قوات التأمين بسيناء

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القوات المسلحة: دمرنا سيارة ضمت 3 مسلحين أثناء هروبها من قوات التأمين بسيناء القوات المسلحة: دمرنا سيارة ضمت 3 مسلحين أثناء هروبها من قوات التأمين بسيناء

 ذكرت القوات المسلحه أنها وجهت في ساعة مبكرة صباح اليوم الثلاثاء عده ضربات استهدفت الأوكارا والبؤر الارهابية بقريتى التومة والمقاطعة بشمال سيناء تم خلالها قتل وإصابة أكثر من عشرين شخصا وتدميرعدد من المباني التي تحتمي بها العناصر التكفيرية ومخزن للأسلحة والمواد المتفجرة.

وأوضحت القوات المسلحة- في بيان صحفي مساء اليوم- انها رصدت ودمرت سيارة ضمت 3 أفراد مسلحين أثناء هروبها من قوات التأمين بأحد المناطق الصحراوية..وأضافت: نقوم حاليا بتمشيط المناطق الجبلية في شمال سيناء لملاحقة العناصر الارهابية المسلحة.

وقد كثفت عناصر الجيش الثانى الميداني وقوات حرس الحدود والشرطة المدنية من أنشطتها ودورياتها الأمنية للقبض على العناصر الارهابية المسلحة والخارجين عن القانون .
> أ ش أ

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