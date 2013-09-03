عادل إمام يشارك نجله بطولة فيلم “الواد وأبوه”

كشف الفنان عادل إمام أنه يحضّر لفيلم جديد بعنوان “الواد وأبوه”، لافتاً إلى أن ابنه محمد سيشاركه البطولة

عادل قال “سأعود قريباً إلى السينما بفيلم “الواد وأبوه” ومحمد ابني سيكون بطله، وسنبدأ التحضير الفعلي في الفيلم خلال الفترة المقبله.

> وأضاف عادل .حال السينما الآن سيئة، لذلك لا بد أن نساهم جميعا لكي ننهض بهذه الصناعة، خصوصاً أن معظم المنتجين توقفوا عن الإنتاج، فأنا فكرت كثيراً في الإنتاج لكني ترددت لأنها ليست مهنتي، لكني أسست شركة إنتاج لأولادي ليساهموا في هذه الصناعة.

> واكد ايضا ان هناك من يريد أن يهدم صناعة السينما، لأنهم وجدوا أن قوة مصر في فنها، لذلك رفضت بعض القنوات الفضائية العربية تمويل الأفلام المصرية، لكن مهما فعلوا سيظل الفن المصري صامداً.

> يذكر ان محمد عادل امام شارك مع والده باكثر من عمل.وكان اخرها مسلسل(العراف).وقام ببطولة فيلم (البيه رومانسى).