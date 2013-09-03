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الحلفاوي: فيديو سما المصري أمام السفارة الأمريكية فولكلور لـ"الردح الشعبي"

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الحلفاوي: فيديو سما المصري أمام السفارة الأمريكية فولكلور لـ"الردح الشعبي" الحلفاوي: فيديو سما المصري أمام السفارة الأمريكية فولكلور لـ"الردح الشعبي"

كتب : سهيلة حامد الثلاثاء 03-09-2013 14:32

أشاد الفنان نبيل الحلفاوي بفيديو الفنانة الاستعراضية سما المصري، وأدرجه تحت مسمى فولكلور "الردح الشعبي".

وقال الحلفاوي، في تغريدة قصيرة عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، تعليقا على مهاجمة المصري للسياسة الأمريكية، وكتب "لا أتحرج من الإشادة بفيديو سما المصرى الأخير كوثائقى لفولكلور (الردح الشعبي) وكشكل مبتكر لإدانة السياسة الأمريكية.. أظنه يمكن أن ينتشر عندهم".

يذكر أن الراقصة الاستعراضية سما المصري، احتفلت أمام السفارة الأمريكية برحيل "آن باترسون" سفيرة أمريكا لدى ، بمناسبة انتهاء فترة عملها، ورددت "المصري"، باستخدام مكبرات الصوت وبصحبة فرقة موسيقية نحاسية تشبه فرقة "حسب الله"، عددًا من أغنياتها التي تهاجم فيها قناة الجزيرة القطرية والرئيس الأمريكي باراك أوباما، كما اصطحبت معاها "خروفا" وضعت عليه العلم الأمريكي وسط تجمع من المارة حولها والتفاعل معها.

وفي إشارة لرفضها عودة السفيرة الأمريكية "آن باترسون" إلى القاهرة مرة أخرى، اصطحبت سما "زير" أنهت به فعاليات وقفتها أمام السفارة، من خلال رفعه وإلقائه على الأرض.

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