مهرجان مالمو يفتتح دورته الثالثة.. وعدد من "الإخوان" يحتكون بالضيوف المصريين

كتب : نجلاء أبو النجا الثلاثاء 03-09-2013 15:26

افتتح مهرجان مالمو السينمائي الدولي للأفلام العربية بالسويد، دورتة الثالثة أمس، في السادسة والنصف مساء والذي يشارك فيه أكثر من ثمانين فيلما من كل أرجاء الوطن العربي، ويرأسه للعام الثالث على التوالي المخرج الفلسطيني محمد قبلاوي.

حضرت لبلبة، التي تشارك في لجنة التحكيم، الأحد الماضي، قبل باقي المشاركين، وحضر يوم الاثنين من الضيوف عبير صبري وهشام عبد الحميد، ومن المخرجين محمد أمين وأحمد عاطف ومحمود كامل وأميررمسيس، والمنتج والممثل صلاح حنفي، الذي يشارك بفيلم الافتتاح "الشتا اللي فات"، والناقد سيد فؤاد وعزة الحسيني التي تشارك في لجنة التحكيم والمخرجة ماجي مرجان التي تشارك بفيلم "عشم".. ومن المغرب تشارك أمل القصيم، بينما اعتذر عن الحضور خالد صالح بطل فيلم "فبراير الأسود" الذي يشارك بالمسابقة الرسمية، وتأخرت درة عن موعد الطائرة، على أن تلحق بالطائرة في اليوم التالي.

أكثر ما أصاب الحاضرون، بالاستياء هو تعمد عدد من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، مضايقة المصريين، حيث ارتدوا "تي شيرتات" صفراء تحمل إشارة رابعة، وانتظروا أمام قاعة الافتتاح وبالتحديد في الساحة المقابلة، وهتفوا فور ظهور الفريق المصري، خاصة لبلبة وعبير صبري، "يسقط حكم العسكر"، ورفعوا أيديهم بإشارة رابعة، واقتربوا من الفنانين المصريين، فقالت لبلبة لهم "عيب كده"، فرددوا "يسقط.. العسكر"، وتدخلت عبير صبري وردت عليهم "تحيا مصر ويسقط.. المرشد"، وبدأوا في إحداث حالة من البلبلة والتشويش على الحاضرين، أثناء إجرائهم لقاءات تليفزيونية وتعمدوا إظهار لافتة "رابعة الصفراء".

وفشل محمد قبلاوي رئيس المهرجان، التدخل للسيطرة على الموقف، وإبعاد الفنانين المصريين، فاضطرت إدارة المهرجان استدعاء البوليس الذي وقف في موقف المتفرج؛ معللا بأنها ساحة عامة ومن حق الجميع التظاهر طالما لا يوجد أي تلامس.. وأصيب المصريون بحالة استياء ودخلوا قاعة العرض؛ لمتابعة فيلم الافتتاح "الشتا اللي فات".

بعد الانتهاء من مشاهدة الفيلم، انتقل الضيوف إلى قاعة الاحتفالات الخاصة، حيث حفل العشاء فوجدوا نفس "الإخوان" بالعلامات الصفراء أمام القاعة في محاولة لتكرار نفس الموقف، وتدخل عدد من الضيوف ومنهم شخص "عراقي الجنسية"، وبعد دخول المصريين قاعة الحفل، اشتبك "الإخوان" -نحو عشرين شخصا- مع الرجل العراقي وأصابوه، وتم استدعاء البوليس؛ لفض النزاع وإخلاء الساحة من الإخوان بالقوة.

تم استئناف الحفل وتكريم لبلبة التي أعربت عن سعادتها بالتكريم، وحيّت جيش مصر قائلة "تحيا مصر ويسقط كيد كل من يحاول النيل منها أو زعزعة استقرارها، وأهدت جائزتها إلى الجيش المصري".