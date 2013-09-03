أخبار عاجلة

نقيب الصيادين يؤكد السمك سيصل لسعر تاريخي صادم خلال أيام "ومحدش هيلاقيه" .. ويكشف يكشف أسباب الارتفاع المفاجئ -
وزارة المالية تقرر زيادة الضرائب على الشاى والنسكافية ابتداء من يوليو القادم .. تعرف عليها -
أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية -
بالفيديو || طفل يروي تفاصيل اغتصاب أخواله له لمدة ثلاث سنوات -
فيديو.. والد «يوستينا» يفجر مفاجأة بكشف سر وجود ابنته مع قاضي الحشيش -
حقوقي: حكم «الأمور المستعجلة» في قضية الجزيرتين ليس له قيمة -
مشادة كلامية بين الإبراشي ومحامي إلغاء مصرية جزيرتي تيران وصنافير -
الانتهاء من تنفيذ 73% من الخطة الاستثمارية لمحافظة القليوبية -
بالفيديو || أول تصريحات رسمية من الصحة حول انتشار فيروس "الروتا و اللشمانيا" في مصر وحالات الوفاه -
بالصور || الأسعار الجديدة للسلع التمونية التي سيتم صرفها في جميع المنافذ التابعة للوزارة من أبريل 2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. اخبار المشاهير
  5. ON Sport

"حسام الشاذلي" مشرفًا على الفرقة الغنائية بالبيت الفني للفنون الشعبية

Google+ Print
"حسام الشاذلي" مشرفًا على الفرقة الغنائية بالبيت الفني للفنون الشعبية "حسام الشاذلي" مشرفًا على الفرقة الغنائية بالبيت الفني للفنون الشعبية

كتب : محمد عبدالجليل منذ 5 دقائق

وافق الدكتور صابر عرب، وزير الثقافة، على تعيين المخرج الشاب حسام الشاذلي، مشرفًا عامًا على الفرقة الغنائية الاستعراضية بالبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية.

حصل الشاذلي، على بكالوريوس الفنون، قسم التمثيل والإخراج عام 1999، وسافر إلى بولندا لدراسة التمثيل والإخراج في تبادل ثقافي بين أكاديمية الفنون المصرية، ومثيلتها في بولندا.

حسام ممثل بالبيت الفني للمسرح، وكان نائبا لمدير مسرح الشباب، ثم نائبا لمدير مسرح الطليعة، ومثل وأخرج العديد من الأعمال، منها مسرحية " أمام الباب " إنتاج مسرح الشباب، مسرحية "اسكوريال" إنتاج مسرح الطليعة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

ON Sport

مواضيع متعلقة
لقاء خاص مع إسلام محارب - نجم نادي سموحة .. في مساء الأنوار

لقاء خاص مع إسلام محارب - نجم نادي سموحة .. في مساء الأنوار

مساء الأنوار: رحلة رمضان صبحي مع كرة القدم .. من مركز شباب أرض اللواء إلى نادي ستوك سيتي الإنجليزي

مساء الأنوار: رحلة رمضان صبحي مع كرة القدم .. من مركز شباب أرض اللواء إلى نادي ستوك سيتي الإنجليزي

مساء الأنوار: مداخلة العريس محمود عبد العزيز - نجم نادي سموحة مع إسلام محارب وك/ مدحت شلبي

مساء الأنوار: مداخلة العريس محمود عبد العزيز - نجم نادي سموحة مع إسلام محارب وك/ مدحت شلبي

مساء الأنوار: أجمل أهداف المحارب إسلام

مساء الأنوار: أجمل أهداف المحارب إسلام