"حسام الشاذلي" مشرفًا على الفرقة الغنائية بالبيت الفني للفنون الشعبية

كتب : محمد عبدالجليل منذ 5 دقائق

وافق الدكتور صابر عرب، وزير الثقافة، على تعيين المخرج الشاب حسام الشاذلي، مشرفًا عامًا على الفرقة الغنائية الاستعراضية بالبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية.

حصل الشاذلي، على بكالوريوس الفنون، قسم التمثيل والإخراج عام 1999، وسافر إلى بولندا لدراسة التمثيل والإخراج في تبادل ثقافي بين أكاديمية الفنون المصرية، ومثيلتها في بولندا.

حسام ممثل بالبيت الفني للمسرح، وكان نائبا لمدير مسرح الشباب، ثم نائبا لمدير مسرح الطليعة، ومثل وأخرج العديد من الأعمال، منها مسرحية " أمام الباب " إنتاج مسرح الشباب، مسرحية "اسكوريال" إنتاج مسرح الطليعة.