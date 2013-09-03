السويد تقرر منح الإقامة الدائمة لجميع اللاجئين السوريين

ستوكهولم (أ. ش. أ)

أعلنت مصلحة الهجرة السويدية منح الإقامة الدائمة لجميع السوريين، الذين يصلون إلى السويد، وذلك فى ضوء الصراع المسلح الذى تشهده سوريا.

وذكر راديو السويد أن مصلحة الهجرة السويدية قررت أيضًا منح السوريين الحاصلين على إقامة موقتة فى السويد إقامة دائمة، مما يترتب عليه السماح لهم بجلب باقى أفراد عائلاتهم إلى السويد.

ونقل الراديو عن انديش دنيلسون مدير عام مصلحة الهجرة قوله "إن قرار المصلحة جاء عقب توصلها إلى قناعة بأن الوضع فى سوريا قد ساء بصورة كبيرة، مما يؤثر بالسلب على أرواح المدنيين هناك".

تجدر الإشارة إلى أنه عقب هذا القرار، فإن السويد تعتبر أول دولة فى الاتحاد الأوروبى توافق على منح اللاجئين السوريين الإقامة الدائمة لديها.