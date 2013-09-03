طاهر فرحات يبحث هاتفيا التعاون مع سفير بيرو بالقاهرة

صرح المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية بأن السفير "طاهر فرحات"، مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية، تلقى اتصالا اليوم من "ألبرتو جالفس"، سفير دولة بيرو فى القاهرة، حيث تناول معه تطورات العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، فضلا عن تناول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه، أكد سفير بيرو على دعم بلاده الكامل للإرادة الجماعية للشعب المصرى، والتى تجلت بوضوح بخروج الملايين فى ثورة الثلاثين من يونيو، مؤكداً على تأييد بيرو لخارطة الطريق التى وضعتها الحكومة المصرية، معرباً عن أمله فى استمرار العملية الديمقراطية فى مصر بما يحقق طموحات وتطلعات الشعب المصرى.