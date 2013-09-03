تشكيل لجنة لتقييم الأغاني المُهداة إلى الإذاعة قبل إجازتها

كتب : انتصار حسني الثلاثاء 03-09-2013 15:11

قرر عبدالرحمن رشاد، رئيس قطاع الإذاعة بالتليفزيون المصري، تشكيل لجنة تضم كلاً من: نجوان قدري، نائب رئيس الإذاعة، وسيد فؤاد المسؤول عن الموسيقي والغناء؛ للاستماع إلى كافة الأغاني الوطنية التي يتم إهداؤها للإذاعة، من مطربين وشركات خاصة؛ لتقييمها فنيًا قبل إجازتها.

وأكد "رشاد" أنه أعطى تعليمات محددة لجميع رؤساء الشبكات بضرورة التنوع في إذاعة الأغاني الوطنية، وعدم التركيز على إذاعة أغاني بعينها.

من ناحية أخرى، أشار رشاد إلى أنه يتم حاليًا دراسة ضعف الإرسال الإذاعي في بعض المحافظات، ووضع الحلول العاجلة لتقوية الإرسال، لافتًا إلى أنه تم تشكيل لجنة للمتابعة.