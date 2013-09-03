ريتا لمع تعود عبر شبكة قنوات روتانا في برنامج "Catwalk"

كتب : خالد جمال الثلاثاء 03-09-2013 15:53

تطلّ ريتا لمع حنكش يومياً عبر شاشتي "LBC" و"روتانا مصرية" في برنامج "CatWalk" الذي يعنى بعالم الموضة. ويواكب البرنامج أجدد صيحات الموضة من أبرز عواصمها في تغطية لتشكيلات أهم المصممين العالميين.

يتميز "Catwalk" بكونه برنامج عصري وسريع الإيقاع، وهو أقرب إلى مجلة يومية تطلّ من خلاله ريتا بعد أن لمع اسمها في عالمي الجمال والموضة، لا سيما وأنها شغلت مراكز مهمة في دور أزياء تعتبر عالمية وأصبح لها موقع إلكتروني خاص يعنى بأجدد الأزياء العالمية، تتواصل من خلاله مع محبي هذا المجال.

يواكب "Catwalk" أهم العروض العالمية من باريس ولندن ونيويورك وميلانو، إضافة إلى أنه يغطي يوميا ولمدة ساعة من الوقت كواليس عروض الأزياء مع مقابلات مع أهم العارضات والمصممين العالميين. كما يعرّف البرنامج المشاهدين على كواليس هذه الصناعة مع ما يرافقها من جلسات تصوير وصناعة الإكسسوارات الخاصة بها، إضافة إلى أهم تصاميم المجوهرات، وستقدم ريتا لمع خلال البرنامج نصائح جمالية مهمة وضرورية لكل امرأة ورجل ليواكبوا أبرز تتطورات وصيحات الموضة العالمية.

يعرض "Catwalk" يومياً عبر شاشة "LBC" في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت لبنان والسعودية، وفي الساعة الرابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر عبر روتانا مصرية.