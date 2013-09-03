هل تسبب شيكا وزيدان في ابتعاد الإمارات عن المحترفين العرب؟

هل تسببت تجربة محمود عبد الرازق "شيكابالا" القصيرة مع الوصل ومحمد زيدان مع بني ياس في ابتعاد أندية الإمارات عن المحترفين العرب؟.

حضور اللاعبين العرب في الدوري الإماراتي تقلص من 14 لاعبا في الموسم الماضي إلى 5 فقط هذا الموسم.

فجدد عجمان تعاقده مع لاعبه المغربي إدريس فتوحي، بعد نجاحه الكبير مع الفريق الموسم الماضي، كما نجح فريق الجزيرة في التعاقد مع المغربي الآخر عبد العزيز برادة، كما تعاقد الظفرة مع المغربي كمال شافني، وتعاقد النادي نفسه مع لاعب عربي آخر هو اللبناني بلال شيخ النجارين.

وسألت صحيفة "الإمارات اليوم" مسؤولي الكرة الإماراتية عن تأثير التجارب السابقة للمحترفين العرب على قرارات الأندية في الموسم الجديد.

وقال حميد يوسف المدير السابق للوصل: "نجاح أي لاعب في الدوري غير مرتبط بجنسية معينة، فقد شاهدنا الموسم الماضي بني ياس تعاقد مع تريزيجيه ولم يفعل شيئاً وترك النادي، كما تعاقد النصر من قبل مع لوكا توني ولم يقدم ما يقدمه الآن مع هلاس فيرونا".

وتابع "وبالتالي فنجاح لاعب غير مرتبط بجنسيته، وأؤكد على أن اللاعب العربي الموسم الماضي قدم موسماً جيداً في مختلف الأندية".

وعن تجربة شيكابالا مع الوصل ومعه شخصياً، قال: "التجربة كانت ناجحة ولم يفعل اللاعب أي شيء يسيء له أو للاعب العربي، كما لم يوفق زيدان مع بني ياس بسبب الإصابة، ولكنه أدى بشكل جيد أثناء وجوده مع الفريق مثل شيكابالا في الوصل".

واتفق معه خليفة الجرمن رئيس نادي عجمان وقال: "بقاء اللاعب المحترف غير مرتبط بجنسية معينة سواء عربي أو أجنبي، وإنما بدرجة العطاء داخل الملعب، ولا يرتبط بأن كان مصرياً أو مغربياً أو أي لاعب عربي آخر".

وتابع "بالعكس نجح عدد كبير من اللاعبين العرب الموسم الماضي ومنهم شيكابالا مع الوصل".