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تعليم البحيرة يعلن عن مشروع "طالب بلا حقيبة" لدراسة المناهج إلكترونيا

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تعليم البحيرة يعلن عن مشروع "طالب بلا حقيبة" لدراسة المناهج إلكترونيا تعليم البحيرة يعلن عن مشروع "طالب بلا حقيبة" لدراسة المناهج إلكترونيا

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالبحيرة، عن مشروع جديد بعنوان "طالب بلا حقيبة"، والذى يعتمد على الكتب الإليكترونية فى التعليم.

من جانبه، أكد "جمعة ذكرى" وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه سيتم اختيار مدرسة من كل إدارة تعليمية للتفاعل مع هذا المشروع، تمهيدا لتطبيقه على كافة المدارس.

وعن تفاصيل المشروع الجديد قال الدكتور إبراهيم التداوى وكيل المديرية، إنه تم تصميم ملف إليكترونى صغير الحجم لا يتعدى 500 ميجا سوف يتسلمه الطالب محمل عليه جميع الكتب والمناهج الخاصة به يقوم بتثبيته على جهاز الكمبيوتر الخاص به فى المنزل.

وأضاف التداوى أن هذا المشروع سيقوم بتوفر الملايين من الجنيهات التى تصرف على عملية طباعة الكتب، ويساعد أيضا فى تخفيف العبء على الطالب، حيث لن يحتاج لحقيبة مدرسية بعد اليوم بعد اختزال جميع الكتب بملف صغير الحجم.

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