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غرفة القاهرة تجدد بروتوكول تعاون مع "مصر للطيران" لتقديم خدمات متميزة

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غرفة القاهرة تجدد بروتوكول تعاون مع "مصر للطيران" لتقديم خدمات متميزة غرفة القاهرة تجدد بروتوكول تعاون مع "مصر للطيران" لتقديم خدمات متميزة

جددت غرفة تجارة القاهرة بروتوكول التعاون المشترك الموقع من قبل مع شركة " للطيران" لمدة عام جديد يبدأ من أول أغسطس 2013، حيث يستهدف حصول تجار العاصمة على خدمات متميزة عند سفرهم إلى مختلف الدول الخارجية.

وقال المهندس إبراهيم العربى رئيس الغرفة، فى تصريح له اليوم، إن هناك حرصا كبيرا على تقديم أفضل الخدمات للتجار ليس على المستوى الداخلى فقط بل والخارجى أيضا.

وأضاف العربى أن هناك لغة حوار دائمة مع شركات الطيران من أجل الحصول على أفضل العروض للتجار عند سفرهم إلى كافة الدول الخارجية سواء ما يتعلق بالأمور المالية وكيفية الحصول على أفضل الأسعار أو الحصول على تذاكر فى مواعيد مناسبة تتماشى مع رجال الأعمال ومتطلباتهم حيث أن هذا يمثل أهمية خاصة لدى التجار.

وأوضح رئيس الغرفة أن طريقة التعامل بين الطرفين ستكون عن طريق توجيه خطابات رسمية من الغرفة إلى مصر للطيران لإتمام عملية التعاون المشترك بين الجانبين.

وأشار العربى إلى أن الغرفة تبحث دائما على أفضل الخدمات وأنسبها لمنتسبيها من أجل تدعيم تجارتهم أو حتى سفرياتهم الشخصية المهم فى النهاية يتم تقديم خدمات حقيقية وتحقيق الهدف المرجو من هذه البروتوكولات التى تسعى الغرفة دائما بأن تكون فعالة وتعود بالنفع على كافة أصحاب الأنشطة داخل العاصمة.

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مصر 365

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