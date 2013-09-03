علماء باكستان يطالبون "المؤتمر الإسلامى" بمنع الإساءة للأزهر وشيخه

عقد الشيخ صداقت على عضو فرع الرابطة العالمية لخريجى الأزهر بباكستان، المقرئ الرسمى للبرلمان الباكستانى بمشاركة عددِ من العلماء البارزين بمدينة لاهور، مؤتمراً صحفياً للرد على الموقف التركى من الأزهر وشيخه الجليل.

وقال الشيخ صداقت خلال المؤتمر، إن دور شيخ الأزهر الشريف فى الأحداث الجارية هو دور التصالح، ولذلك يجب التوجه إليه للخروج من الأزمات، مضيفاً أن شيخ الأزهر قيمة وقامة وهو رمز للأمة الإسلامية، يتوجب على الأمة احترامه.

وفى السياق ذاته، اتفق العلماء الذين حضروا هذا المؤتمر على مخالفة بيان رئيس الوزراء التركى وطالبوا منظمة المؤتمر الإسلامى إصدار قرار للتنديد بأى شخص يسئ إلى شيخ الأزهر الشريف، وقد حضر المؤتمر المفتى محمد خان، رئيس الجامعة الإسلامية بمدينة لاهور، العلامة غلام جيلانى- الأستاذ بالكلية الحكومية بمدينة لاهور، العلامة محمد آصف إقبال، الأستاذ بالجامعة الإسلامية، العلامة نويد قمر- المشرف العام بوزارة التعليم العالى بباكستان.