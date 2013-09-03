ماس كهربائي يتسبب فى حريق محدود بمسجد بقنا

تسبب ماسى كهربائى فى نشوب حريق محدود بمسجد النور بمدينه دشنا بقنا ولم يسفر عنه اى اصابات فى الارواح .

تلقى اللواء محمد كمال مدير أمن قنا إخطارا من مركز شرطة دشنا بنشوب حريق محدود بمسجد النور فإنتقلت قوات الدفاع المدنى والحريق إلى المسجد وتمكنت من السيطرة على الحريق قبل امتداده للمبانى المجاورة وتم إخماده ولم ينتج عن الحريق اى اصابات فى الارواح ونتج عنه إحتراق أثاث وفرش المسجد و النوافذ الخشبية وأفادت المعاينة الأولية أن سبب الحريق ماس كهربائى .

تحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .