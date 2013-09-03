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السفيرة هبة سيدهم: أبلغت المسؤولين في سلوفينيا أن الشعب المصري يرفض الإملاءات

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السفيرة هبة سيدهم: أبلغت المسؤولين في سلوفينيا أن الشعب المصري يرفض الإملاءات السفيرة هبة سيدهم: أبلغت المسؤولين في سلوفينيا أن الشعب المصري يرفض الإملاءات

كتب : احمد الطاهري الثلاثاء 03-09-2013 15:19

أكدت هبة سيدهم سفيرة لدى سلوفينيا، أنها على تواصل مستمر مع مختلف السلطات والجهات السلويفانية لتوضيح حقائق المجريات في مصر. وأضافت السفيرة، فى اتصال هاتفي مع "الوطن"، أنها منذ اندلاع ثورة الشعب المصري فى 30 يونيو عقدت عدة لقاءات مع المسؤولين هناك لتصحيح أي مفاهيم خاطئة عن الثورة وأنها ليست انقلابا، وأوضحت لهم أن ما حدث فى 30 يونيو وما بعده، هو "خروج عشرات الملايين من المصريين للمطالبة باستكمال استحقاقات الثورة المصرية".

كما أنها التقت مع الرئيس بورت باهور رئيس سلوفينيا خمسة مرات خلال الفترة الأخيرة، وكذا رئيس المحكمة الدستورية السلوفينية وعدد كبير من المسؤولين بالخارجية لشرح خارطة الطريق التى جاءت لتعبر عن إرادة شعبية فى تعديل دستور قاصر لا يعبر عن الهوية المصرية وكذا، لإنهاء نظام حاول حكم مصر من خلال عملية إقصاء وهيمنة لمجموعة دون باقي المصريين.

وأضافت أنها كانت واضحة خلال هذه اللقاءات على التأكيد على سيادة القرار المصري وضرورة احترام الإرادة الشعبية المصرية دون أى إملاءات أو ضغوط خاصة من الدول الغربية التى قد ترى فى الدعم والمعونات لمصر وسيلة لإملاء إرادة معينة، وهو ما سيقابل دائما برفض من الشعب المصرى الذى يعتز بوطنيته ويأبى أية محاولات خارجية للمساس بسيادته.

وأشارت إلى أنها أيضا حرصت على مخاطبة الرأي العام السلوفاني والأوروبي وشرح الموقف المصرى من خلال عدد من اللقاءات التليفزيونية والصحفية والتصريحات لوكالات الأنباء على مدار الشهرين الماضيين لتوضيح الصورة ولتوصيل الرسالة للشعب السلوفيني بأن مصر بلداً آمنا تستقبل السائحين كالمعتاد، بخاصة وأن الشعب السلوفيني شديد الشغف بمصر وبالسياحة البحرية، ويتردد على مصر سنويا نحو 50 ألف سائح سلوفيني على مدن الغردقة وشرم الشيخ.

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