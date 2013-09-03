جامعة أسوان توافق على قبول طلاب كلية التجارة المحولين

أكد الدكتور عبد القادر محمد نائب رئيس جامعة أسوان لشئون الطلاب، أن الجامعة وافقت على قبول الطلاب المحولين من كليات التجارة المختلفة بالجامعات الأخرى للالتحاق بالفرقة الثانية بالكلية، موضحاً أن ذلك القرار جاء كاستجابة لرغبات أولياء الأمور والطلاب الملتحقين بجامعات أخرى من أبناء أسوان أقربهم جامعة جنوب الوادى.

وأضاف عبد القادر، فى تصريحات خاصة، أن الموافقة على تحويل الطلاب جاءت حرصاً على راحة الطلاب من أبناء أسوان و أولياء أمورهم، مشيراً إلى أن كلية التجارة تعد من الكليات التى تقبل أعداد كبيرة و تسمح بالتحاق عدد أكبر من الطلاب و يعد ذلك العام الجامعى الأول 2013/2014 والتى تبدأ فيه الدراسة بالكلية، لافتاً إلى أنه تم قبول طلاب الفرقة الأولى من مكتب التنسيق والثانية من خلال التحويلات.