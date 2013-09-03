الدولار وحظر التجوال يرفعان أسعار الأدوات المدرسية

كتب : جهاد الطويل منذ 3 دقائق

تأثرت أسواق الأدوات المكتبية سلبا بفترات حظر التجوال منذ منتصف أغسطس الماضى، وكذلك ارتفاع سعر الدولار خلال تعاقدات الاستيراد وصعوبات فتح اعتمادات مستندية فى البنوك، أدى ذلك إلى ارتفاع أكثر من 2000 صنف من تلك الأدوات قبيل بدء العام الدراسى القادم.

وقال أحمد أبو جبل رئيس شعبة الأدوات الكتابية بالغرفة التجارية للقاهرة لـ"الوطن" أن انخفاض ساعات العمل بسبب حظر التجوال أدت إلى انخفاض حركة الشراء فى أسواق الأدوات المدرسية التى ارتفعت أسعارها بنسب تتراوح بين 10 و30%، لافتا إلى أن كافة مستلزمات العام الدراسى الجديد متوفرة على الرغم من تراجع الاستيراد بنسبة 40%، ويعوضها مخزون العام الماضى.

وأشار إلى أن المشكلة لدى الشركات المنتجة والمستوردين بسبب صعوبة فى تصريف منتجاتهم قبيل بدء العام الدراسى بفترة كافية على التجار، وأضاف أن سعر الكتب الخارجية شهدت ارتفاعا بنسبة 10%، بسب ارتفاع أسعار الدولار، وارتفع سعر "سلاح التلميذ" ابتدائى من 10 إلى 13جنيه، وارتفع سعر "المعاصر" إعدادى من 10.5 إلى 12جنيه، كما وصل سعر "الأضواء" إعدادى إلى 18جنيه .

وتباع دستة الكشكول سلك الـ60 ورقة بسعر 11 جنيها والـ80 ورقة بـ 14 جنيها والـ100 ورقة بـ 17 جنيها وتباع دستة الأقلام "الجاف" بسعر 12 جنيها و"الرصاص" بسعر 5 جنيهات وتباع كراسة الرسم الحجم الكبير بسعر 150 قرشا مقابل 100 قرش للحجم الصغير ويباع "البرجل" بسعر 10 جنيهات وتباع "المقلمة" بسعر 6 جنيهات ونصف بينما تتراوح من 35 إلى 95 جنيها فيما تبدأ أسعار "الدباسة" من 16 إلى 80 جنيها.

وسجل سعر علبة "البرايات" و"الأستيكية" 5 جنيهات لكل منهما، والألوان الخشب "الصغيرة" بسعر 3 جنيهات مقابل 8 جنيهات للعلبة "الكبيرة" فيما تباع علبة الألوان "الفلومستر" الحجم الكبير بسعر 11 جنيها.