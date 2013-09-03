أغرب 5 صفقات في 2013

لماذا تضم لاعب وأنت تمتلك في هذا المكان 3 يقدمون الدور نفسه، لماذا تتعاقد مع لاعب بـ5 ملايين بعد أيام من توفره مجانا أمامك؟

هناك 5 صفقات حظت بلقب الأغرب في موسم الانتقالات، يقدمها FilGoal.com لكم:

ويليان إلى تشيلسي

يمتلك جوزيه مورينيو في مركز الجناح الذي يصنع اللعب إدين أزار وخوان ماتا مع كيفن دي بروين وأندريا شورلي.

لذلك كان غريبا أن يضم الفريق ويليان، خاصة وأن الصفقة لم تكن رخيصة، بل تخطت حاجز الـ35 مليون يورو.

إيارامندي إلى ريال مدريد

القصة نفسها حدثت في إسبانيا، ريال مدريد تعاقد مع لاعب برقم اقترب من الـ40 مليون يورو رغم امتلاكه لعدد من النجوم في هذا المركز.

مركز الارتكاز الدفاعي صاحب القدرة على التمرير الذكي للأمام، يتواجد في ريال مدريد مع لوكا مودريتش وكذلك يجيده شابي ألونسو، لكن إدارة الميرنجي قررت ان تنفق على مستقبل الفريق بضم إيارا.

مارتن ديميكلز إلى مانشستر سيتي

كان متاحا لكل الأندية أن يضموه بالمجان بعد نهاية عقده مع مالاجا، وبالفعل رحل إلى أتليتكو مدريد.

لكن سيتي ترك فرصة ضمه مجانا ثم قرروا اللجوء إليه والتعاقد معه بـ5 ملايين يورو قبل غلق باب الانتقالات بيوم واحد.

تياجو ألكانتارا

من نوعية إيارا وويليان، تعاقد معه بايرن ميونيخ رغم امتلاك الفريق لباستيان شفانشتايجر وخابي مارتنيز وكذلك توني كروس.

بسبب اقتناع جوارديولا به دفع بايرن 25 مليون يورو، ويحاول بيب حاليا تغيير الخطة وتغيير مراكز عدد من اللاعبين حتى يستطيع إيجاد مساحه له.

أوزيل.. 50 مليون

أن يدفع أرسنال مبلغا يقترب من الـ50 مليون يورو، فهذا أغرب خبر في سوق الانتقالات عبر السنوات الأخيرة لدرجة خطفت الأضواء من الـ100 مليون المدفوعة في جاريث بيل!