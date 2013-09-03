أخبار عاجلة

نقيب الصيادين يؤكد السمك سيصل لسعر تاريخي صادم خلال أيام "ومحدش هيلاقيه" .. ويكشف يكشف أسباب الارتفاع المفاجئ -
وزارة المالية تقرر زيادة الضرائب على الشاى والنسكافية ابتداء من يوليو القادم .. تعرف عليها -
أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية -
بالفيديو || طفل يروي تفاصيل اغتصاب أخواله له لمدة ثلاث سنوات -
فيديو.. والد «يوستينا» يفجر مفاجأة بكشف سر وجود ابنته مع قاضي الحشيش -
حقوقي: حكم «الأمور المستعجلة» في قضية الجزيرتين ليس له قيمة -
مشادة كلامية بين الإبراشي ومحامي إلغاء مصرية جزيرتي تيران وصنافير -
الانتهاء من تنفيذ 73% من الخطة الاستثمارية لمحافظة القليوبية -
بالفيديو || أول تصريحات رسمية من الصحة حول انتشار فيروس "الروتا و اللشمانيا" في مصر وحالات الوفاه -
بالصور || الأسعار الجديدة للسلع التمونية التي سيتم صرفها في جميع المنافذ التابعة للوزارة من أبريل 2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

أوزيل: لم أشعر بثقة أنشيلوتي.. وفينجر طلبها مني

Google+ Print
أوزيل: لم أشعر بثقة أنشيلوتي.. وفينجر طلبها مني أوزيل: لم أشعر بثقة أنشيلوتي.. وفينجر طلبها مني

كشف ميسوت أوزيل المنضم حديثا إلى أرسنال من صفوف ريال مدريد أنه اتخذ قراره بعدما شعر بعدم ثقة المدرب كارلو أنشيلوتي.

وأعلن أرسنال عن ضمه لأوزيل من صفوف الميرنجي في أخر أيام موسم الانتقالات الصيفية مقابل 50 مليون يورو.

ليصبح أوزيل أغلى لاعب رحل عن صفوف الميرنجي في تاريخه، وأغلى لاعب يضمه أرسنال في حقبة المدير الفني أرسين فينجر.

وقال أوزيل للتليفزيون الألماني: "أدركت في الأيام الأخيرة أنني لا أحظ بثقة أنشيلوتي".

ويعتمد أنشيلوتي في خططه بشكل أكبر على الشاب إسكو المنضم حديثا لريال في مركز صانع الألعاب.

على الجانب الآخر، أرسين فينجر المدير الفني لأرسنال طلب من أوزيل أن يحظ بثقته في أخر اتصالاته به قبل نهاية موسم الانتقالات.

وقال أوزيل: "فينجر طلب مني أن أثق فيه".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع