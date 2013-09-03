أوزيل: لم أشعر بثقة أنشيلوتي.. وفينجر طلبها مني

كشف ميسوت أوزيل المنضم حديثا إلى أرسنال من صفوف ريال مدريد أنه اتخذ قراره بعدما شعر بعدم ثقة المدرب كارلو أنشيلوتي.

وأعلن أرسنال عن ضمه لأوزيل من صفوف الميرنجي في أخر أيام موسم الانتقالات الصيفية مقابل 50 مليون يورو.

ليصبح أوزيل أغلى لاعب رحل عن صفوف الميرنجي في تاريخه، وأغلى لاعب يضمه أرسنال في حقبة المدير الفني أرسين فينجر.

وقال أوزيل للتليفزيون الألماني: "أدركت في الأيام الأخيرة أنني لا أحظ بثقة أنشيلوتي".

ويعتمد أنشيلوتي في خططه بشكل أكبر على الشاب إسكو المنضم حديثا لريال في مركز صانع الألعاب.

على الجانب الآخر، أرسين فينجر المدير الفني لأرسنال طلب من أوزيل أن يحظ بثقته في أخر اتصالاته به قبل نهاية موسم الانتقالات.

وقال أوزيل: "فينجر طلب مني أن أثق فيه".