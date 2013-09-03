تحليل بالصور - كيف يقود أوزيل أرسنال لمستوى آخر

يملك ميسوت أوزيل القدرة على ان يكون مفتاحا ينقل أرسنال لمستوى أخر، فقط يحتاج أرسين فينجر المدير الفني للمدفعجية إفساح المجال لذلك.

ويقدم FilGoal.com تحليلا من موقع (فور فور تو) عن كيف يستغل أرسنال الملكات الاستثنائية التي يملكها المبدع الأعسر ميسوت اوزيل.

الإبداع نقيا

بداية ما الذي يملكه ميسوت اوزيل ليقدمه إلى أرسنال.

منذ انتقال أوزيل إلى ريال مدريد في 2010 مع قدوم جوزيه مورينيو مديرا فنيا، ولا يوجد لاعب في أي بطولة من الخمس الكبار في أوروبا يصنع فرصا بقدر ميسوت.

أوزيل صنع 47 هدفا هدف في رحلته مع ريال مدريد، وبحد أدنى 12 هدفا في الموسم الواحد.

في مبارة أوساسونا الموسم الماضي، صنع 9 فرص تهديفية في 90 دقيقة، وسجل ريال مدريد منهم هدفين اثنين.

كذلك يملك أوزيل قدرات مميزة في الركلات الثابتة، سواء الركنيات أو تنفيذ الأخطاء الحرة المباشرة، وهو ما يفتقده أرسنال ولا يجد فيه فاعلية كبيرة مع ثيو والكوت.

إذن، النقطة الثانية.. ماذا يحتاج فينجر لفعله حتى يفعل أوزيل؟

بحسب ما يظهر في الصورة، يتحرك أوزيل دائما بزاوية مائلة في المنطقة الواقعة بين وسط الملعب والناحية اليمنى.

وهذا الاسلوب في التحرك، يتطلب معه 3 تعديلات في خطة فينجر المعتادة مع أرسنال:

1) تحويل سانتي كازورلا إلى جناح

يقول التقرير: "أنت لا تدفع 47 مليون يورو في لاعب لتغير مركزه.. هذا المبلغ يعني أن فينجر سيضع أوزيل في منتصف مشروع أرسنال، حرفيا".

أوزيل لن يلعب على جناح، بل سيشارك كصانع ألعاب صريح، وهذا يتطلب نقل سانتي كازورلا إلى لاعب يتحرك حول النجم الألماني وليس العكس.

كذلك لأول مرة منذ سنوات طويلة، يمتلك أرسنال صانع ألعاب صريح، ولهذا سيضطر فينجر إلى تغيير استراتيجية المدفعجية.

أرسنال دوما يعتمد على ثنائي الوسط المدافع في صناعة اللعب من العمق، لكن الآن أوزيل موجود.

وبالتالي سيلعب جاك ويلشير من مناطق أبعد نوعا ما، وكذلك النجم الإسباني مايكل أرتيتا.. كلاهما سيبتعدان أكثر عن منطقة جزاء خصوم المدفعجية وسيتمركزان أكثر في وسط الملعب.

2) كريستيانو رونالدو أرسنال

بما إن أوزيل يتحرك بزاوية ميل من الجبهة اليمنى، يجب أن يجد في الناحية اليسرى لاعبا يستطيع دخول عمق الملعب.

بمعنى أن أوزيل يحتاج في أرسنال لكريستيانو رونالدو جديد، ليفعل معه الدور نفسه.. يتحرك الجناح الأيسر إلى عمق الملعب لاستقبال بينية ميسوت ويسدد الكرة في الشباك.

هذا يجعل فينجر مطالبا بمنح هذا الدور إما لثيو والكوت أو سانتي كازورلا، والتقرير ينصح بأن يكون الجناح الإنجليزي الطائر هو "كريستيانو أرسنال".