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"شفت تحرش" تدين استخدام اسم المبادرة من قبل جمعية لبنانية

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"شفت تحرش" تدين استخدام اسم المبادرة من قبل جمعية لبنانية "شفت تحرش" تدين استخدام اسم المبادرة من قبل جمعية لبنانية

كتب : ندى سامي منذ 26 دقيقة

أدانت مبادرة "شفت تحرش" استخدام اسم المبادرة من قبل جمعية "قل لا للعنف" بلبنان، حيث، نشرت أحد بيانات المبادرة، على أنه ينتمي لها، وقامت ة بنشر المعلومات والتوصيات والملاحظات الواردة عبر البيان وما يتم إصدار من معلومات حول وقائع الاعتداء الجنسى التى تحدث فى .

وأشارت المبادرة في، بيان لها، أنها ليس لها أي أنشطة رسمية فى بلدان أخرى عدا دولة تونس عن طريق شركائها من ناشطات وحقوقيات ونسويات بدولة تونس، وأنه فى حال القيام بأنشطة تحمل اسم "شفت تحرش" في لبنان ستعلن المبادرة عن ذلك.

ووجهت المبادرة، من خلال بيانها، جزيل الشكر إلى كافة المؤسسات والمنظمات والمبادرات النسوية بدولة لبنان لرفضهم التعاون مع هذه المنظمة، وتؤكد المبادرة على احترامها كل المنظمات والهيئات الحقوقية غير الحكومية اللبنانية الشريكة فى الدفاع عن قضايا النساء ومناصرة قضاياهن فى العالم أجمع.

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