غدا ندوة "المسئولية الاجتماعية" لمؤسسات المجتمع المدنى بمركز إعلام طنطا

ينظم مركز إعلام وسط الدلتا، غدا الأربعاء، ندوة بعنوان مؤسسات المجتمع المدنى والمسئولية الاجتماعية، يشارك فيها السفير محمد العرابى وزير الخارجية الأسبق، وبحضور فاطمة الدمرداش وكيل وزارة الإعلام لوسط وشرق الدلتا، والعديد من القيادات الإعلامية والجمعيات الأهلية والأحزاب بمقر مركز إعداد القادة بمديرية الشباب والرياضة بطنطا، لمناقشة العديد من القضايا التى تهم الشباب، وبحث سبل إيجاد حلول، وتهدف الندوة إلى التعرف على أفكار جديدة خارج الصندوق لتنميه المجتمع المحلى ومواجهه قضاياه وتفعيل دور الجمعيات والأحزاب والنقابات للعمل كفريق عمل لتبنى مبادرات ميدانيه لحل بعض القضايا.

صرحت بذلك فاطمة الدمرداش وكيل وزارة الإعلام ورئيس قطاع الإعلام بوسط وشرق الدلتا.