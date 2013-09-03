لأول مرة بجامعة الزقازيق.. افتتاح شعبة للغة الإنجليزية بكلية الحقوق

أعلنت كلية الحقوق بجامعة الزقازيق فتح باب قبول الطلاب الجدد بالكلية شعبة اللغة الإنجليزية، واشترطت الكلية لقبول أوراق الطالب الراغب فى دخول شعبة اللغة الإنجليزية، أن يكون حاصلا على 40 درجة على الأقل فى مادة اللغة الإنجليزية فى الثانوية العامة ومن المتوقع قبول عددا كافيا من طلاب هذا العام.

وأعلن مصدر مسئول بالكلية ان قبول طلبات الالتحاق بدأ من اليوم وانه تم تقديم التماس بتخفيض درجة قبول الطالب فى اللغة الانجليزية من 40 إلى 35 ولم يتم البت فيه من قبل إدارة الجامعة وذلك نزولا على رغبة الطلاب الراغبين فى الالتحاق بهذه الشعبة ودرجاتهم تقل عن 40 درجة فى اللغة الإنجليزية.