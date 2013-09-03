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محافظ الغربية يضع حجر الأساس لإنشاء 432 وحدة سكنية بـ48 مليون جنيه

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محافظ الغربية يضع حجر الأساس لإنشاء 432 وحدة سكنية بـ48 مليون جنيه محافظ الغربية يضع حجر الأساس لإنشاء 432 وحدة سكنية بـ48 مليون جنيه

قام اللواء محمد نعيم محافظ الغربية بوضع حجر الأساس لإنشاء 432 وحدة سكنية بأرض المشتل بمركز كفر الزيات بتكلفة 48 مليون جنيه والاستفادة من باقى الأرض فى إنشاء مدرسة للتعليم الأساسى تخدم أهالى المدينة والقرى المجاورة.

جاء ذلك خلال الزيارة الميدانية التى قام بها محافظ الغربية وتفقد خلالها سوق المواشى القديم والجديد ومخبز المطاحن الذى يعمل بطاقة 400 جوال والذى يقوم بإنتاج 41520 رغيفا يوميا.

كما قام محافظ الغربية بزيارة مستشفى كفر الزيات العام واطمأن على المرضى من خلال زيارته لأقسام المستشفى واستمع إلى شكواهم، وأصدر تعليماته لمدير المستشفى بالحل الفورى لكافة مشاكل المرضى والمتابعة على مدار الساعة للخدمات الصحية التى تقدم لهم.

كما تفقد محافظ الغربية المركز التكنولوجى بمقر الوحدة المحلية والذى أنشئ لخدمة المواطنين وإنهاء مصالحهم من جهة واحدة وفى اقل وقت ممكن.

كما قام محافظ الغربية بزيارة جمعية أحباب الله الخيرية للسيدات وقرر صرف 1000 جنيه مساعدة مالية من باب الأمل بالمحافظة لشراء مراوح لدار المسنين الملحقة بالجمعية.

كما قام بزيارة الشركة المالية والصناعية بكفر الزيات وتفقد المخبز المقام داخل الشركة وطالب العمال الموافقة على صرف حصة دقيق للمخبز لتشغيله لخدمة عمال المصنع كما طالبوا بتشغيل مصنع السماد المحبب والمتوقف العمل به.

ووعد المحافظ عمال المصنع بعمل جلسة حوار لمجلس إدارة المصنع والبيئة والمجتمع المدنى لمناقشة المشاكل التى تواجه المصنع.
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