مصرع مجند وإصابة 5 فى انقلاب سيارة جيش على "صحراوى بنى سويف"

لقى مجند مصرعه وأصيب 5 آخرون اليوم فى انقلاب سيارة تابعة للقوات المسلحة على الطريق الصحراوى الشرقى ببنى سويف كانت قادمة من القاهرة فى طريقها إلى المنيا.

كان اللواء إبراهيم هديب مدير أمن بنى سويف تلقى إخطاراً من العميد زكريا أبو زينة مدير المباحث الجنائية بانقلاب سيارة جيش تحمل ضباط وصف وجنود عند نفق جزيرة أبو صالح شرق النيل، مما أدى إلى مصرع فتحى عبد الوهاب 21 سنة مجند يقيم بنى سويف وإصابة 5 هم المقدم أحمد محمد، الرائد جمال أنور، المساعد محمود بخيت، محمد عاطف ومحمد رفعت (مجندين).

انتقل العقيد أركان حرب أسامه حسن قائد قوات المشاه المكلفة بتأمين المحافظة والرائد اسلام النجار رئيس عمليات قوات التأمين وتبين أن سيارة ميكروباص تابعة لوحدات الجيش كانت قادمة من القاهرة إلى المنيا عبر الطريق الصحراوى الشرقى (طريق الجيش) واختلت عجلة القيادة بيد السائق، مما أدى إلى انقلابها.

قامت سيارات الإسعاف بنقل الجثة والمصابين إلى المستشفى العام، حيث أكد الأطباء أن معظم الإصابات كسور وكدمات وجارى تقديم العلاج اللازم للمصابين.