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ضبط 105مخالفة تموينية بقنا

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ضبط 105مخالفة تموينية بقنا ضبط 105مخالفة تموينية بقنا

 أسفرت حملات تموينية شنها أمن قنا عن تحرير 105محضراً لمخالفات تموينية مختلفة منهم 83 محضر بينها46محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و6محاضر لإنتاج خبز بلدي ناقص الوزن و12محضر للتصرف في حصة الدقيق وتجميعه و امتناع عن بيع الخبز البلدي و19محضرا للتوقف عن الإنتاج وعدم انتظام سجل حركه القيد و مواعيد العمل.

مشيرا إلي أنه تم تحرير 3محاضر لمحطات البنزين ما بين عدم الإعلان عن المواد البترولية و بيع بنزين 80 بأزيد من السعر فى السوق السوداء و3محاضربيع اسطوانات بوتاجاز بأزيد من السعر

وأضاف انه للحد من تلاعب تجار المواد التموينية بالأسعار تم تحرير 15 محضر لعدم الإعلان عن أسعار السلع و الاستيلاء على المقررات التموينية و صرفها دون وجه حق كما تم تحرير محضرا لعدم الأخطار عن حركه الاسمنت الشهرية .

 

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